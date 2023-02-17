МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром" 20 февраля начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в марте 2025 года объемом 500 миллионов евро, говорится в сообщении эмитента. Аналитик рассказал о наибольших вызовах, с которыми столкнулся "Газпром"

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.