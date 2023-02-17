"Газпром" разместит замещающие облигации объемом 500 миллионов евро
"Газпром" 20 февраля начнет размещение замещающих облигаций объемом 500 миллионов евро
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром" 20 февраля начнет размещение выпуска замещающих облигаций с погашением в марте 2025 года объемом 500 миллионов евро, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро.
"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
https://1prime.ru/Bonds/20230217/839842354.html
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