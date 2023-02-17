МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России установил требования к раскрытию информации при выпуске новых видов облигаций: целевых адаптационных бумаг, а также общекорпоративных — облигаций климатического перехода и связанных с достижением целей устойчивого развития, говорится в сообщении регулятора. Центробанк спрогнозировал рост безналичных операций в розничной торговле

Соответствующие требования содержатся в зарегистрированном Министерством юстиции РФ указании ЦБ РФ. Компании, привлекающие средства через выпуск таких бумаг, начнут публиковать информацию с 1 апреля 2023 года.

"В решении о выпуске эмитенты в том числе должны отразить результаты проведения внешней экспертизы, подтверждающие, что бумаги соответствуют установленным критериям. После регистрации проспекта компании будут раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, а также в составе отчета эмитента за 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Новые требования стали продолжением работы по созданию правовой основы для выпуска и обращения инструментов финансирования устойчивого развития. Эмитенты зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития информируют инвесторов о своих программах начиная с октября 2021 года. Банк России надеется на разблокировку Euroclear неподсанкционных активов

Российские компании с ноября 2022 года получили возможность выпускать новые виды облигаций. Первый вид — адаптационные, второй — связанные с целями устойчивого развития, третий — облигации климатического перехода. Благодаря адаптационным облигациям у компаний появляется возможность привлекать средства для трансформации бизнеса при переходе к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. Это целевые облигации, и полученное финансирование компания должна направить на конкретные проекты, критерии которых утверждает кабмин.

Эмитенты облигаций, связанных с целями устойчивого развития, могут использовать привлекаемые средства для решения любых общекорпоративных задач. Компания при этом обязуется достичь заявленных при выпуске ключевых показателей. Если сделать это не удается, инвесторам выплачивается повышенный доход. Облигации климатического перехода также не являются целевыми, но эмитент должен представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата.