МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за четвертый квартал прошлого года снизилась на 2,5 процентного пункта и по состоянию на 1 января составила 45%, свидетельствуют данные Банка России. ПИК рассказал о договоренностях с иностранными держателями евробондов

Это минимальное значение с середины 2018 года, когда доля нерезидентов в евробондах РФ составляла 42,2%.

Совокупный объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало января текущего года снизился до 16,307 миллиарда долларов с 16,943 миллиарда на начало октября прошлого года и 19,959 миллиарда на его начало.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).