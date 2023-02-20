МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доход от реализации евробондов при замене на замещающие облигации не будет облагаться налогом в случае, если налоговая стоимость еврооблигаций равна номинальной стоимости замещающих облигаций, следует из письма Минфина РФ, опубликованного на сайте министерства. Банк России с мая ужесточит регулирование выдачи ипотеки

"Департамент налоговой политики по вопросу о порядке обложения налогом на прибыль организаций дохода по еврооблигациям в связи с заменой их на замещающие облигации сообщает следующее… Учитывая указанное, налоговая база при замене (реализации) еврооблигаций на замещающие облигации будет определяться в общем порядке, то есть с применением положений статьи 280 НК РФ. В том случае если налоговая стоимость еврооблигаций равна номинальной стоимости замещающих облигаций, по нашему мнению, налоговая база от реализации еврооблигаций будет равна нулю", — говорится в письме.

Там же отмечается, что размещение замещающих облигаций позволяет российским должникам исполнить обязательства, связанные с еврооблигациями, в ситуации, когда держатель еврооблигаций, учет прав которого осуществляется иностранными организациями, не может распоряжаться еврооблигациями, в частности осуществить перевод учета прав держателя еврооблигаций в российскую учетную инфраструктуру и получать выплаты по еврооблигациям.

Кроме того, согласно тексту письма, в случае если владельцем евробондов является иностранная организация, доходы иностранной организации, полученные от реализации еврооблигаций, обложению налогом у источника выплаты не подлежат.

"С учетом изложенного, по мнению департамента, получение замещающих облигаций взамен на еврооблигации следует рассматривать как реализацию этих еврооблигаций. Налоговая база при такой замене определяется в общем порядке, установленном положениями главы 25 НК РФ для операций с ценными бумагами", — говорится в письме.

ЦБ РФ в конце прошлого года рекомендовал участникам финансового рынка использовать механизм замещающих облигаций для исполнения обязательств по еврооблигациям.