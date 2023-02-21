2023-02-21T15:56:00+03:00
2023-02-21T16:04:32+03:00
2023-02-21T15:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230221/839877424.html
Минфин предложит ОФЗ двух серий на аукционах 22 февраля
Облигации
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Минфин России 22 февраля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ... ПРАЙМ, 21.02.2023
рынки, финансы, экономика, облигации, новости, минфин рф, аукционы офз, облигации
https://1prime.ru/images/83227/07/832270722.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/07/832270722.jpg
https://1prime.ru/images/83227/07/832270717.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/07/832270717.jpg
https://1prime.ru/images/83227/07/832270713.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/07/832270713.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230221/839869827.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минфин России 22 февраля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года.
Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.