МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минфин России 22 февраля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. НАУФОР призвала расширить доступ к торгам акциями стратегических компаний

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.