МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует 27 февраля разместить выпуск биржевых облигаций объемом около 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Минфин пояснил детали налогообложения при замещении облигаций

Выпуск серии 001Р-05 с погашением в декабре 2027 года будет включать в себя примерно 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей и предполагать выплату квартальных купонов по ставке 9,35% годовых.

Условия выпуска предусматривают возможность досрочного погашения биржевых облигаций в дату окончания 16 купонного периода — 15 февраля 2027 года.

Тем временем холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком", входящей в тройку крупнейших мобильных операторов РФ. Позже группа топ-менеджеров "Билайна" во главе с гендиректором Александром Торбаховым объявила, что заключила соглашение о выкупе компании за 130 миллиардов рублей.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в начале февраля сообщал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов. Выкуп, по его словам, может произойти в течение одного-двух месяцев.

Veon позднее подтвердил, что передача компании "Вымпелком" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.