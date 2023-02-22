МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года, говорится в сообщении министерства. Минфин предложит ОФЗ двух серий на аукционах 22 февраля

"Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26240 22 февраля 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — сообщило министерство.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.