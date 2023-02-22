МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 7,253 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 51,84 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26240 несостоявшимся

Цена отсечения составила 96,13% от номинала, средневзвешенная цена — 96,1307% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,05% годовых, средневзвешенная доходность — 10,05% годовых.

Первый аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года Минфин России признал несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.