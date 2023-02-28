МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ритейлер "Азбука вкуса" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска на 2 миллиарда рублей — в размере 10,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Вымпелком" планирует разместить облигации объемом 14 миллиардов рублей

Заявки инвесторов на облигации компания собирает во вторник. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 10,65-10,92% годовых.

Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-П02 с квартальными купонами и офертой через два года. Эмитентом выступает ООО "Городской супермаркет", организаторами — "БКС КИБ", Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф-банк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 марта.

"Городской супермаркет" — основная операционная компания и балансодержатель имущества холдинговой структуры сети магазинов "Азбука вкуса".