Минфин предложит ОФЗ двух серий в первый день весны
Минфин предложит ОФЗ серий 26241 и 26238 на безлимитных аукционах 1 марта
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Минфин России 1 марта на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
https://1prime.ru/Bonds/20230228/839934419.html
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