МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Минфин России 1 марта на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Минфин прокомментировал введение санкций ЕС против ФНБ

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.