МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за январь снизилась на 1,2 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 февраля составил 9,9%, следует из материалов Банка России. Минфин предложит ОФЗ двух серий в первый день весны

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 10,7% — до 1,767 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 17,915 триллиона рублей с 17,883 триллиона месяцем ранее.

По итогам декабря доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 2,1 процентного пункта.