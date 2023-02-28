Доля нерезидентов в ОФЗ упала до минимума с сентября 2012 года
ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ упала до минимальных с сентября 2012 года 9,9 процента
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за январь снизилась на 1,2 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 февраля составил 9,9%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 10,7% — до 1,767 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 17,915 триллиона рублей с 17,883 триллиона месяцем ранее.
По итогам декабря доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 2,1 процентного пункта.
https://1prime.ru/Bonds/20230228/839935040.html
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