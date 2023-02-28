МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран — это может стать одним из механизмов размещения торговых профицитов. Назван финальный ориентир купона по облигациям "Азбуки вкуса"

"Важный вопрос, возникающий в связи с перенаправлением торговых потоков, – их несбалансированность. Например, профицит торговли России с Индией – порядка 30 миллиардов долларов. Торговые профициты можно было бы размещать в реальные активы в странах-партнерах. Возможно, стоит предусмотреть более сложные механизмы. Например, организацию выпуска облигаций дружественных стран на российском внутреннем рынке", — заявил банкир, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".

При этом Костин добавил, что к этим вопросам необходимо подходить системно, ведь от их решения зависит желание и возможность экономических агентов переходить на национальные валюты.

По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.