МИНСК, 28 фев — ПРАЙМ. Минфин Белоруссии сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на специальный счет в нацвалюте в госбанке. ЕАБР спрогнозировал рост белорусской экономики во втором квартале

В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.

"Произведено погашение еврооблигаций Республики Беларусь Belarus-2023 в размере 800 миллионов долларов в эквиваленте, а также осуществлена выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 в размере 27,5 миллиона долларов в эквиваленте и Belarus-2030 в размере 18,6 миллиона долларов в эквиваленте", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка Белоруссии от 6 апреля 2022 года, которое ввело временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств. Владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации. Белоруссия намерена нарастить поставки калийных удобрений в Китай

"Указанный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента правительства Республики Беларусь, а также невозможности западной платежной инфраструктуры обеспечивать в условиях санкций доведение выплат до всех держателей еврооблигаций", — пояснили в министерстве.

В июне прошлого года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.