МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) планирует в 2023 году разместить облигации на 60 миллиардов рублей, сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев. "Газпром" 1 марта начнет размещение новых замещающих облигаций

Дебютный выпуск облигаций объемом 1,6 миллиарда рублей РЭО разместил в январе этого года. За счет него было профинансировано строительство индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО в Тульской области, напомнил Королев. Якорным инвестором в облигациях выступил Россельхозбанк.

"Дальше у нас в этом году планируется еще 17 выпусков. Очень надеемся, что выйдем на 60 миллиардов рублей выпуска облигаций в этом году", — сказал Королев, выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка".

"Часть выпусков наших облигаций будут зелеными, то есть будем размещаться в устойчивом секторе Московской биржи", — отметил он.

Согласно презентации компании, план по финансированию за счет средств от выпуска облигаций в 2023 году охватывает проекты в 14 субъектах РФ. Объем выпусков облигаций планируется от 0,57 до 12,52 миллиарда рублей.

Общий объем инвестиций составит 90 миллиардов рублей. "Под все эти проекты уже разработана проектно-сметная документация, часть этих проектов поддерживают сами субъекты РФ, причем поддержка достаточно существенная", — отметил Королев.

По его словам, компания в целом видит высокий интерес со стороны банковской сферы по покупке облигаций РЭО и дальнейшему развитию данного сектора. "Россельхозбанк под нашу программу облигаций на 100 миллиардов рублей, которую мы зарегистрировали в ЦБ РФ, уже установил лимит на 50 миллиардов на покупку наших облигаций", — рассказал Королев.