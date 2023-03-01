МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 20,362 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 59,136 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин предложит ОФЗ двух серий в первый день весны

Цена отсечения составила 95,2368% от номинала, средневзвешенная цена — 95,2719% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,54% годовых, средневзвешенная доходность — 10,54% годовых.