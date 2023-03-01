Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 20,4 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ серии 26241 на 20,4 миллиарда рублей на аукционе 1 марта
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 20,362 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 59,136 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,2368% от номинала, средневзвешенная цена — 95,2719% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,54% годовых, средневзвешенная доходность — 10,54% годовых.
https://1prime.ru/Bonds/20230301/839944889.html
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