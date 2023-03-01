МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Белоруссия готовится к размещению своих облигаций в России, вся инфраструктура республики для этого готова, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и инвестиций

"У нас сейчас идет взаимодействие довольно активное с Минфином Белоруссии …, и в целом у нас достаточно далеко зашел разговор о выпуске белорусских облигаций на российском рынке. Другие пока не изъявляли желание, но с Белоруссией у нас достаточно предметный разговор уже идет", — ответил он на вопрос об идее организовывать выпуск облигаций дружественных стран в России.

"Там инфраструктура вся готова, просто ждут удачного рыночного окошка для себя, понятно, что стоимость имеет значение, и они, естественно, наблюдают, смотрят, какое время им лучше выбрать", — добавил Моисеев.

Глава ВТБ Андрей Костин во вторник выступил с предложением подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран. По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.

Белорусские облигации уже есть на российском рынке, они торгуются на Мосбирже с 2019 года.