МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 30,4 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 43,1 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи. Минфин оценил реализацию идеи безотзывных вкладов

Цена отсечения составила 72,56% от номинала, средневзвешенная цена — 72,6805% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,78% годовых, средневзвешенная доходность — 10,76% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 20,362 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 59,136 миллиарда рублей.