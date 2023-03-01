МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 50,8 миллиарда рублей при совокупном спросе свыше 102 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Мониторинг цен на российскую экспортную нефть будут проводить ежемесячно

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 20,362 миллиарда рублей по номиналу. Цена отсечения составила 95,2368% от номинала, средневзвешенная цена — 95,2719% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,54% годовых, средневзвешенная доходность — 10,54% годовых. Спрос — 59,136 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 30,406 миллиарда рублей по номиналу. Цена отсечения составила 72,56% от номинала, средневзвешенная цена — 72,6805% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,78% годовых, средневзвешенная доходность — 10,76% годовых. Спрос — 43,094 миллиарда рублей.

МИНФИН НЕ ГОТОВ НА БОЛЬШИЕ ПРЕМИИ

"Эмитент в очередной раз показал, что не готов раздавать большие премии по размещаемым долгосрочным выпускам, которые продемонстрировали существенный рост на вторичном рынке с начала года", — прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, на первом аукционе по размещению ОФЗ 26241 Минфин отсек почти две третьих заявок, предоставив инвесторам премию по средневзвешенной доходности в размере 4 базисных пунктов. "Крупных покупателей на аукционе по текущим ценам, очевидно, не было: на семь самых больших заявок объемом 1-3 миллиарда рублей пришлось всего 64,2% от размещенного общего объема. Кроме того, примерно 15% от общего объема были размещены по цене отсечения, а порядка 33% — по средневзвешенной цене", — сказал он.

На втором аукционе по размещению самого долгосрочного выпуска ОФЗ интерес инвесторов был ниже, но заявки были менее агрессивными, о чем свидетельствует высокая доля удовлетворенного спроса, которая превысила 70%, и размер премии на уровне 4 базисных пунктов по средневзвешенной доходности, продолжил эксперт.

Из 41 удовлетворенной заявки 13 были крупными объемами в пределах 1-5 миллиардов рублей по номинальной стоимости, на долю которых пришлось около 97% от размещенного объема. При этом одна из них (объемом 5 миллиардов рублей) была удовлетворена по цене отсечения, а по средневзвешенной цене было размещено порядка 9% заявок.

Минфин по итогам состоявшихся в январе – марте восьми аукционных дней разместил гособлигации на 581,6 миллиарда рублей, обеспечив на 72,7% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (800 миллиардов рублей). Для реализации квартального плана эмитенту необходимо в оставшиеся три аукционных дня размещать ОФЗ на сумму порядка 72,8 миллиарда рублей еженедельно.