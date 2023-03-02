МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рыночные условия пока не позволяют "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") провести IPO, но компания не отказывается от этих планов, заявил владеющий 15,2% акций корпорации Феликс Евтушенков. Выручка "Биннофарм Групп" по МСФО выросла в третьем квартале

"Сейчас на IPO вообще выходить сложно, это подвиг. Рынка капитала же нет — он пока закрылся. Как время будет, выйдет, конечно", — сказал Евтушенков, отвечая на вопрос о том, сохраняются ли планы по выходу "Биннофарм Групп" на IPO. Евтушенков также отметил, что по тому, когда оно возможно, "прогнозов нет".

В ноябре генеральный директор компании Рустем Муратов рассказал РИА Новости, что "Биннофарм групп" не отказывается от возможности проведения IPO в России, все будет зависеть от состояния российского рынка. Он уточнял, что компания рассматривает и азиатские биржи.

"Биннофарм Групп" образована осенью 2020 года в результате объединения фармацевтических активов АФК "Система". Компания объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России. Предприятия "Биннофарм Групп" выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций. Основным акционером "Биннофарм Групп" является АФК "Система" (72,2%), ВТБ Капитал (11,2%), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и соинвесторы (12,5%).

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.