МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Выпуск замещающих облигаций является предпочтительным для инвесторов способом исполнения обязательств по ранее выпущенным еврооблигациям, заявила РИА Новости директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. Силуанов назвал низкий уровень российского госдолга преимуществом

Банк России совместно с Минфином России прорабатывает проект указа, обязывающего эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие облигации. Директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков ранее на этой неделе говорил, что ожидает соответствующий указ в течение нескольких месяцев.

"Признано, что замещающие облигации являются предпочтительным для инвестора способом исполнения обязательств перед ними, поэтому он будет описан как основной способ. Сейчас идет обсуждение, в каких случаях это будет обязательно, а в каких могут быть сделаны исключения, в частности, например, по еврооблигациям, у которых близится срок погашения", — сказала Курицына.

"Возможно, вообще никаких исключений не будет, а будет дано право какому-то органу давать освобождение по тем или иным причинам", — добавила она.

Российские компании в соответствии с указом президента в июле прошлого года получили возможность выпускать замещающие облигации для обмена на еврооблигации. Это стало ответом на введенные ЕС ограничения в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и блокировку иностранными клиринговыми системами платежей в адрес российских держателей.

Указ предписал российским компаниям, имеющим в обращении евробонды, обеспечить исполнение обязательств перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, путем прямых выплат в рублях через НРД либо через выпуск замещающих облигаций с соответствущими параметрами, включая размер купона, валюту и срок погашения. Выплаты по замещающим облигациям проводятся в рублях.

Банк России считает необходимым переходить от рекомендаций к обязанности выпускать замещающие облигации, но разрешить делать исключения в рамках межправительственной комиссии, говорила в феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ РФ в конце прошлого года рекомендовал участникам финансового рынка использовать механизм замещающих облигаций для исполнения обязательств по еврооблигациям.