ЦБ: замещающие облигации являются предпочтительным способом исполнения обязательств
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Выпуск замещающих облигаций является предпочтительным для инвесторов способом исполнения обязательств по ранее выпущенным еврооблигациям, заявила РИА Новости директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
Банк России совместно с Минфином России прорабатывает проект указа, обязывающего эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие облигации. Директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков ранее на этой неделе говорил, что ожидает соответствующий указ в течение нескольких месяцев.
"Признано, что замещающие облигации являются предпочтительным для инвестора способом исполнения обязательств перед ними, поэтому он будет описан как основной способ. Сейчас идет обсуждение, в каких случаях это будет обязательно, а в каких могут быть сделаны исключения, в частности, например, по еврооблигациям, у которых близится срок погашения", — сказала Курицына.
"Возможно, вообще никаких исключений не будет, а будет дано право какому-то органу давать освобождение по тем или иным причинам", — добавила она.
Российские компании в соответствии с указом президента в июле прошлого года получили возможность выпускать замещающие облигации для обмена на еврооблигации. Это стало ответом на введенные ЕС ограничения в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и блокировку иностранными клиринговыми системами платежей в адрес российских держателей.
Указ предписал российским компаниям, имеющим в обращении евробонды, обеспечить исполнение обязательств перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, путем прямых выплат в рублях через НРД либо через выпуск замещающих облигаций с соответствущими параметрами, включая размер купона, валюту и срок погашения. Выплаты по замещающим облигациям проводятся в рублях.
Банк России считает необходимым переходить от рекомендаций к обязанности выпускать замещающие облигации, но разрешить делать исключения в рамках межправительственной комиссии, говорила в феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ РФ в конце прошлого года рекомендовал участникам финансового рынка использовать механизм замещающих облигаций для исполнения обязательств по еврооблигациям.
https://1prime.ru/Bonds/20230302/839960570.html