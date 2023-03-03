Setl Group установил ориентир купона по биржевым облигациям
Setl Group установил ориентир купона по облигациям на уровне не выше 12,4 процента
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Девелопер Setl Group установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска не менее 5 миллиардов рублей — на уровне не выше 12,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Такому ориентиру купона соответствует доходность к погашению не выше 12,99% годовых. Заявки на облигации компания собирает в пятницу.
Setl Group намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии 002Р-02 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 марта. Организаторами размещения выступают БК "Регион", "БКС КИБ", Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синары".
Setl Group — один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания основана в 1994 году, работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.
https://1prime.ru/Bonds/20230303/839964929.html
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