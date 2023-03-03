МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Девелопер Setl Group увеличил объем размещения биржевых облигаций до 5,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Setl Group установил ориентир купона по биржевым облигациям

Финальный ориентир ставки купонов составляет 12,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,77% годовых.

Заявки на облигации компания собирает в пятницу. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем выпуска не менее 5 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 12,4% годовых.

Setl Group намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии 002Р-02 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 марта. Организаторами размещения выступают БК "Регион", "БКС КИБ", Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синары".

Setl Group — один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания основана в 1994 году, работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.