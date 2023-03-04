АСТАНА, 4 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с негативного на стабильный, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась по итогам февраля

Согласно ее сообщению, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость республики.

"В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают проводимую правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса

По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.

В целом, S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.

Правительство республики продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности, отметили в пресс-службе.