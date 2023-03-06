"Газпром" разместил замещающие облигации с погашением в 2025 году
"Газпром" разместил замещающие облигации на 228,6 миллиона евро с погашением в 2025 году
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Газпром" разместил замещающие облигации выпуска с погашением в марте 2025 года на 228,644 миллиона евро, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро. Таким образом, компания разместила 45,7% выпуска.
Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами. В итоге деньгами были оплачены облигации на 70,248 миллиона евро, еврооблигациями — на 158,396 миллиона.
"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
https://1prime.ru/Bonds/20230306/839989292.html
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