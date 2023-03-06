МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Газпром" разместил замещающие облигации выпуска с погашением в марте 2025 года на 228,644 миллиона евро, говорится в сообщении эмитента. X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации 21 и 23 марта

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-1-Е – российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, – включает в себя 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро. Таким образом, компания разместила 45,7% выпуска.

Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами. В итоге деньгами были оплачены облигации на 70,248 миллиона евро, еврооблигациями — на 158,396 миллиона.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.