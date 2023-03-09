МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые оставили на общих основаниях в третьей очереди реестра требований кредиторов "Открытие Холдинга" требование компании-представителя владельцев 11 выпусков облигаций должника в размере более 262 миллиардов рублей. Банк "Открытие" вышел из состава акционеров Qiwi

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Ирина Букина отклонила кассационную жалобу конкурсного кредитора банка ВТБ, просившего отправить этот вопрос на пересмотр Судебной коллегией по экономическим спорам. По мнению ВТБ, очередность удовлетворения большей части заявленных требований должна быть понижена, так как мажоритарным владельцем ценных бумаг является банк "Траст", который в период выпуска облигаций был подконтролен "Открытие Холдингу".

"Открытие Холдинг" допустил дефолт по всем облигационным выпускам. ВТБ еще в первой инстанции возражал против признания долга по облигациям обоснованным в полном объеме. По мнению ВТБ, покупая облигации, "Траст" предоставлял должнику компенсационное финансирование и требования в отношении принадлежащих ему бумаг должно быть субординировано.

Арбитражный суд Москвы в апреле пришел, однако, к выводу, что "подконтрольное лицо не может оказывать влияние на принимаемые контролирующим лицом решения, в том числе не имеет полномочий ни по принятию решения о докапитализации находящегося в состоянии имущественного кризиса должника, ни по принятию решения о ликвидации должника". Кроме того, суд исключил мнимость сделки размещения облигаций. В итоге он решил, что основания для понижения в очередности требования компании "РКТ", представлявшей тогда владельцев облигаций, отсутствуют.

Впоследствии апелляционный суд и суд округа поддержали выводы первой инстанции, а правопреемником РКТ по требованиям в реестре стала компания "Вега-Инвест" — новый представитель владельцев ценных бумаг.

"Открытие Холдинг" был признан банкротом в июле 2022 года. Его основные кредиторы – банк "Траст" с требованиями в реестре в размере около 581,8 миллиарда рублей (после того как к нему перешли права требования от банка "Открытие" в размере около 292,5 миллиарда), ООО "Вега-Инвест" (318,7 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда рублей).