МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем вложений физических лиц в облигации в 2022 году сократился на 6% и составил 3,2 триллиона рублей, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. Минфин оценил реализацию идеи безотзывных вкладов

"В 2022 году вложения физических лиц в облигации сокращались преимущественно за счет превышения объемов погашения бумаг в портфеле над покупкой новых бумаг. Влияние рыночной переоценки было умеренным и в основном коснулось структурных и высокодоходных облигаций, а также бумаг, номинированных в иностранной валюте. По состоянию на конец года объем вложений физических лиц в облигации составил 3,2 триллиона рублей (-6% год к году)", — говорится в обзоре.

Высокие ставки по депозитам и заморозка бумаг в иностранных депозитариях после февраля 2022 года не способствовали интересу к рынку облигаций, отмечают в ЦБ. По мере снижения ставок в экономике и появления на рынке новых размещений объем вложений в облигации увеличивался и к концу года отыграл большую часть потерь первой половины года. При этом основную часть прироста обеспечили переводы бумаг в конце года из иностранной инфраструктуры в российскую (принудительный перевод ОФЗ из иностранных депозитариев и размещения замещающих облигаций).

В результате доля государственных облигаций в портфеле за год выросла с 14% до 23%, а доля облигаций прочих резидентов — с 18% до 22%. Доля облигаций кредитных организаций сократилась с 29% до 22% на фоне погашения крупных выпусков и низких объемов новых размещений. Объем облигаций иностранных эмитентов сокращался по мере погашения замороженных выпусков, несмотря на ослабление курса рубля по итогам года. Россиян научили правильно выбирать момент для покупки валюты

С точки зрения отраслевой структуры вложений в корпоративные облигации доля банковских бумаг в портфелях физлиц снизилась за год с 62% до 52%, а доля эмитентов из нефтегазового сектора выросла с 3% до 9% (в результате выпуска замещающих облигаций крупными компаниями). Кроме того, наблюдалось увеличение доли высокодоходных облигаций эмитентов из строительной и микрофинансовой отрасли, а также секьюритизированных выпусков, обеспеченных потребительскими кредитами. В целом кредитное качество портфеля улучшилось: доля бумаг инвестиционного уровня была равна 74% (в 2021 году – 69%).

"Размещения внутренних облигаций, номинированных в юанях, не привели к ажиотажному спросу физлиц на этот инструмент: доля юаневых облигаций в портфелях физлиц на конец года составила около 1%", — говорится в обзоре.

"В прошедшем году реализовались как инфраструктурные риски, связанные с хранением облигаций в иностранных депозитариях, так и кредитные и рыночные риски, связанные с выплатой дохода по субординированным и структурным облигациям. В результате физлица стали отдавать большее предпочтение ОФЗ, замещающим облигациям и высокодоходным облигациям с небольшим сроком до погашения", — заключают в ЦБ.