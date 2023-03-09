МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем вложений физических лиц в облигации в 2022 году сократился на 6% и составил 3,2 триллиона рублей, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Минфин РФ

Минфин оценил реализацию идеи безотзывных вкладов

"В 2022 году вложения физических лиц в облигации сокращались преимущественно за счет превышения объемов погашения бумаг в портфеле над покупкой новых бумаг. Влияние рыночной переоценки было умеренным и в основном коснулось структурных и высокодоходных облигаций, а также бумаг, номинированных в иностранной валюте. По состоянию на конец года объем вложений физических лиц в облигации составил 3,2 триллиона рублей (-6% год к году)", — говорится в обзоре.

Высокие ставки по депозитам и заморозка бумаг в иностранных депозитариях после февраля 2022 года не способствовали интересу к рынку облигаций, отмечают в ЦБ. По мере снижения ставок в экономике и появления на рынке новых размещений объем вложений в облигации увеличивался и к концу года отыграл большую часть потерь первой половины года. При этом основную часть прироста обеспечили переводы бумаг в конце года из иностранной инфраструктуры в российскую (принудительный перевод ОФЗ из иностранных депозитариев и размещения замещающих облигаций).

В результате доля государственных облигаций в портфеле за год выросла с 14% до 23%, а доля облигаций прочих резидентов — с 18% до 22%. Доля облигаций кредитных организаций сократилась с 29% до 22% на фоне погашения крупных выпусков и низких объемов новых размещений. Объем облигаций иностранных эмитентов сокращался по мере погашения замороженных выпусков, несмотря на ослабление курса рубля по итогам года.

Денежные купюры.

Россиян научили правильно выбирать момент для покупки валюты

С точки зрения отраслевой структуры вложений в корпоративные облигации доля банковских бумаг в портфелях физлиц снизилась за год с 62% до 52%, а доля эмитентов из нефтегазового сектора выросла с 3% до 9% (в результате выпуска замещающих облигаций крупными компаниями). Кроме того, наблюдалось увеличение доли высокодоходных облигаций эмитентов из строительной и микрофинансовой отрасли, а также секьюритизированных выпусков, обеспеченных потребительскими кредитами. В целом кредитное качество портфеля улучшилось: доля бумаг инвестиционного уровня была равна 74% (в 2021 году – 69%).

"Размещения внутренних облигаций, номинированных в юанях, не привели к ажиотажному спросу физлиц на этот инструмент: доля юаневых облигаций в портфелях физлиц на конец года составила около 1%", — говорится в обзоре.

"В прошедшем году реализовались как инфраструктурные риски, связанные с хранением облигаций в иностранных депозитариях, так и кредитные и рыночные риски, связанные с выплатой дохода по субординированным и структурным облигациям. В результате физлица стали отдавать большее предпочтение ОФЗ, замещающим облигациям и высокодоходным облигациям с небольшим сроком до погашения", — заключают в ЦБ.