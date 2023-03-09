МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в феврале 65,6% размещенных на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Акции на Мосбирже снижаются на негативном внешнем фоне

Объем привлеченных Минфином России средств на аукционах ОФЗ в феврале вырос относительно января на 53,4% — с 209,5 до 321,3 миллиарда рублей по номиналу. В структуре размещений 80,4% пришлось на ОФЗ с постоянным доходом, 19,6% – на ОФЗ с защитой от инфляции. С начала года Минфин разместил 66,3% от плановых значений на первый квартал (800 миллиардов рублей). При этом на отдельных февральских аукционах спрос на государственные ценные бумаги был минимальным.

"СЗКО выкупили 65,6% всех размещений, значительные покупки осуществили НФО (некредитные финансовые организации — ред.) в рамках доверительного управления (23,8%). Традиционно СЗКО занимают значительную долю в размещениях ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, а НФО в интересах клиентов отдают предпочтение ОФЗ-ИН", — говорится в обзоре.

На вторичном рынке среднедневной объем торгов вырос почти вдвое: с 9,3 миллиарда рублей в январе до 16,8 миллиарда рублей в феврале (без учета праздничных дней). В четвертом квартале 2022 года среднедневной объем торгов составлял 15,1 миллиарда рублей, что на 11% ниже значений февраля 2023 года.

Основными нетто-продавцами, как и в последние месяцы, выступали крупные банки – СЗКО, продавшие ОФЗ на сумму 36,5 миллиарда рублей (в январе — 32,7 миллиарда рублей), также продажи осуществляли нефинансовые компании на сумму 10,6 миллиарда рублей. Основные покупатели – банки, не относящиеся к СЗКО, и НФО за счет доверительного управления, купившие ОФЗ на сумму 20,2 и 17,5 миллиарда рублей соответственно.

В феврале доходности ОФЗ выросли в среднем по кривой на 35 базисных пунктов (в январе — на 18 базисных пунктов). Основной рост происходил на коротких сроках (на участке до трех лет до погашения – в среднем на 42 базисных пункта). Увеличение доходностей наблюдалось на фоне сохранения проинфляционных факторов, связанных с дефицитом бюджета.