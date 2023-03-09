МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минфин России утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) серии 52005 с погашением в мае 2033 года объемом 350 миллиардов рублей, говорится в материалах министерства. Аналитики улучшили ожидания по спаду ВВП России в 2023 году

Процентная ставка купонного дохода установлена по выпуску в размере 2,5% годовых. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов.

Дата начала размещения облигаций — 15 марта, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.

"Даты аукционов, в которые облигации выпуска ОФЗ-ИН 52005 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", — сообщил Минфин.