МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Девелоперская компания Glorax перенесла на 14 марта размещение облигаций объемом до 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента. Банк России отметил рост объема рынка корпоративных облигаций в феврале

Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно была назначена на 10 марта. В четверг компания сообщила, что дата начала размещения переносится на неопределенный срок, а позднее уточнила, что новая дата размещения — 14 марта.

Заявки инвесторов на облигации компания собирала 2-6 марта. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 14,5% годовых (доходность к погашению не выше 15,31% годовых), но в ходе сбора заявок повысил ориентир по купону до финального уровня 15% годовых.

Компания предложила инвесторам двухлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организаторами выступали "БКС КИБ" и Газпромбанк.

Glorax в декабре уже переносил размещение облигаций выпуска на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.