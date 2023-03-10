"Роснефть" соберет заявки на облигации в юанях, сообщил источник
Источник: "Роснефть" соберет заявки на облигации объемом от 13,5 миллиарда юаней
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" планирует 15 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом выпуска не менее 13,5 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 3,5-3,75%.
Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии 002Р-13 с полугодовыми купонами и офертой через год. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 марта.
Расчеты на первичном размещении будут проводиться в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.
Организаторами размещения выступят БК "Регион" и "Всероссийский банк развития регионов".
https://1prime.ru/Bonds/20230310/840026003.html
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