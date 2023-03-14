МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, сообщила пресс-служба министерства. Минфин предложит ОФЗ трех серий 15 марта

Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что инициатива выпуска "патриотических" облигаций содержится в предложениях, которые направило министерство финансов в правительство в конце февраля. Эта идея являлась одним из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ.

"Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется", — говорится в сообщении пресс-службы.