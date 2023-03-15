Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 38,8 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 38,8 миллиарда рублей на безлимитном аукционе 15 марта
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 38,841 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 65,233 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,0836% от номинала, средневзвешенная цена — 95,1682% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,57% годовых, средневзвешенная доходность — 10,56% годовых.
Минфин РФ позднее в среду также проведет аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
https://1prime.ru/Bonds/20230315/840078809.html
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