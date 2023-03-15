МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 35,873 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,252 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 72,639% от номинала, средневзвешенная цена — 72,7582% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,77% годовых, средневзвешенная доходность — 10,76% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 38,841 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 65,233 миллиарда. Позднее министерство также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.