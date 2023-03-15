МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 7,268 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 15,141 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи. Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на 35,9 миллиарда рублей

Цена отсечения составила 95,05% от номинала, средневзвешенная цена — 95,2996% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,09% годовых, средневзвешенная доходность — 3,06% годовых.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 38,841 миллиарда рублей по номиналу и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 35,873 миллиарда рублей по номиналу.