МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 82 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе инвесторов в 128,6 миллиарда, свидетельствуют данные министерства. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 38,841 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,0836% от номинала, средневзвешенная цена — 95,1682% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,57% годовых, средневзвешенная доходность — 10,56% годовых. Спрос — 65,233 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 35,873 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 72,639% от номинала, средневзвешенная цена — 72,7582% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,77% годовых, средневзвешенная доходность — 10,76% годовых. Спрос — 48,252 миллиарда рублей.

На третьем аукционе министерство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 7,268 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,05% от номинала, средневзвешенная цена — 95,2996% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,09% годовых, средневзвешенная доходность — 3,06% годовых. Спрос — 15,141 миллиарда рублей.

РОСТ ПРЕМИЙ

На прошедшей короткой неделе при слабой активности торгов цены ОФЗ менялись разнонаправленно, но в целом по ее итогам было зафиксировано снижение цен большей части выпусков, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. В результате по итогам недели доходность госбумаг повысилась в среднем по рынку на 4 базисных пункта, а по отдельным выпускам изменение ставок составило в пределах от —8 до +8 базисных пунктов.

"При этом максимальное повышение доходности было зафиксировано по отдельным бумагам на всей кривой ОФЗ, а снижение ставок преобладало на среднесрочном участке. Такая динамика рынка, очевидно, связана как с праздничным днем в середине прошлой недели, так и в преддверие заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в ближайшую пятницу", — отметил он.

Предложение по ОФЗ с постоянным купоном было аналогично предложению Минфина двухнедельной давности: при небольшом увеличении спроса на каждом аукционе (на 10-12%) объем размещения увеличился на 90% и 18% при размещении ОФЗ 26241 и 26238 соответственно. При этом премия инвесторам составила 5 и 7 базисных пунктов, что на 2 и 3 базисных пункта выше уровней двухнедельной давности, сказал Ермак.

Из 112 заявок, удовлетворенных при размещении выпуска 26241, на долю 14 крупных заявок (от 1 до 5 миллиардов рублей) пришлось 81% от размещенного объема. На аукционе по ОФЗ 26238 была удовлетворена 31 заявка, на долю восьми крупных (1-5 миллиардов рублей) из которых пришлось 90,6%.

"Новый выпуск ОФЗ-ИН не вызвал особого интереса на фоне замедления инфляции, при этом более половины объема по заявкам спроса не были удовлетворены, а размещение прошло, по нашим оценкам, по более высоким ценам, чем наша оценка их рыночного уровня. При этом на три заявки (из 34) с объемом 1-5 миллиардов рублей пришлось 83% от размещенного объема", — сказал эксперт.

Минфин по итогам состоявшихся в январе – марте девяти аукционных дней разместил гособлигации на 663,6 миллиарда рублей, обеспечив на 82,9% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (800 миллиардов рублей). Для реализации квартального плана эмитенту необходимо в оставшиеся два аукционных дня размещать ОФЗ на сумму порядка 68,2 миллиарда рублей еженедельно.