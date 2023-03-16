МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем вложений России в американские гособлигации сократился в январе почти на порядок по сравнению с декабрем 2022 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы Минфина США. Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации

Сообщается, что вложения сократились с $629 миллионов в декабре 2022 года до $67 миллионов в феврале 2023-го, при этом на долгосрочные бумаги сегодня приходится $54 миллиона, на краткосрочные — $13 миллионов.

Издание напомнило, что Российская Федерация начала сокращать вложения в гособлигации США с весны 2018 года, когда объем инвестиций достигал $96 миллиардов, причем еще в ноябре 2022-го он составлял $2,092 миллиарда.

Отмечается, что на сегодняшний день крупнейшим держателем гособлигаций США является Япония, увеличившая вложения с $1,07 до $1,1 триллиона. Второе место занимает Китай, который сократил инвестиции с $867,1 до $859,4 миллиардов. Третий величине портфель — у Великобритании, увеличившей вложения с $654,5 до $668,3 миллиарда.