МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк Credit Suisse объявил оферту о продаже некоторых своих активов в виде долговых бумаг, номинированных в евро и долларах, на общую сумму в эквиваленте более чем на 3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза банка. Акции Credit Suisse подскакивают почти на 30 процентов

"Credit Suisse объявляет о том, что делает предложение о покупке в отношении десяти номинированных в долларах старших долговых ценных бумаг на общую сумму до 2,5 миллиарда долларов. Одновременно Credit Suisse также объявляет об отдельном предложении о приобретении четырех старших долговых ценных бумаг, номинированных в евро, на общую сумму до 500 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Срок действия предложений истекает 22 марта, уточняет банк.

ЦБ Швейцарии и финансовый регулятор FINMA ранее заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости центробанк предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

Волнения по поводу этого одного из крупнейших швейцарских банков начались после того, как в США обанкротилось несколько крупных кредитных организаций.

Сначала финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. А позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.