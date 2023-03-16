МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Газпром" разместил замещающие облигации выпуска с погашением в марте 2026 года на 402,244 миллиона евро, говорится в сообщении эмитента. Credit Suisse предложил купить у него облигации

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО26-1-Е с погашением в 2026 году — российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, — включает в себя 750 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча евро каждая. Таким образом, компания разместила 53,6% выпуска.

Оплата облигаций при размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами. В итоге деньгами были оплачены облигации на 76,897 миллиона евро, еврооблигациями — на 325,347 миллиона.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.