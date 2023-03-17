МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Новотранс" увеличил объем дополнительного выпуска биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей с 5 миллиардов, говорится в сообщении компании. Credit Suisse предложил купить у него облигации

Заявки инвесторов на облигации компания собирала в четверг.

"Ориентир чистой цены размещения составил 100%. Первоначальный объем дополнительного выпуска составлял 5 миллиардов рублей. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту в два раза увеличить объем размещения дополнительного выпуска, до 10 миллиардов рублей. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы", — говорится в сообщении.

Основной выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 миллиарда рублей с погашением в октябре 2027 года компания разместила в ноябре. Пятилетний выпуск предусматривает выплату квартальных купонов по ставке 11,7% годовых и погашение амортизационными частями.

Техническая часть размещения дополнительного выпуска назначена на 21 марта. Организаторами выступят "БКС КИБ", Газпромбанк, инвестбанк "Синары" и Россельхозбанк.