МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России не принимал участие в обсуждении темы выпуска государственных "патриотических" облигаций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Новотранс" увеличил объем дополнительного выпуска облигаций

"Что касается тематических облигаций разного рода. Мы не принимали участие в обсуждении этой темы, поэтому пока свою позицию по отношению к такого рода облигациям я не готова выразить", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появилась информация об инициативе выпуска "патриотических" облигаций, однако Минфин России опроверг ее. Минфин не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, сообщило министерство.

По мнению Минфина, в настоящее время в России имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан и дополнительных инструментов не требуется.