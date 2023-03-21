МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минфин России 22 марта на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Минфин разработал проект о возможностях открывать ИИС третьего типа

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.