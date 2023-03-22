МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 15,333 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 32,71 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин России на аукционах 22 марта предложит ОФЗ двух серий

Цена отсечения составила 95,524% от номинала, средневзвешенная цена — 95,6025% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,19% годовых, средневзвешенная доходность — 10,18% годовых.

Минфин РФ позднее в среду также проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.