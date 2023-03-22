МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил ОФЗ на 15,3 миллиарда рублей

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52005RMFS 22 марта 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — говорится в сообщении.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 15,333 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 32,71 миллиарда.