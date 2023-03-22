МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка одобрил возможность выкупа размещенных до 20 января текущего года облигаций со структурным доходом, решение действует вплоть до 2029 года и позволяет выкупить до 100% находящихся сейчас в обращении бумаг, говорится в сообщении кредитной организации. Греф назвал ипотеку фактором хорошей прибыли Сбербанка

"Приобрести биржевые облигации, эмитентом которых является Сбербанк, указанные в приложении № 1, по соглашению с их владельцами… в соответствии с эмиссионными документами облигаций и условиями приобретения облигаций, изложенными в оферте о приобретении облигаций", — сказано в сообщении банка. В приложении перечислено 336 выпусков инвестоблигаций Сбербанка.

В банке пояснили, что набсовет одобрил 21 марта 2023 года возможность приобретения банком ранее размещенных облигаций со структурным доходом (инвестиционных облигаций Сбербанка, ИОС) у их держателей. Решение распространяется на все размещённые до 20 января 2023 года выпуски инвестоблигаций, что позволяет выкупить до 100% находящихся сейчас в обращении бумаг.

Выкуп отдельных серий облигаций может осуществляться вплоть до 2029 года. При этом цена обратного выкупа, по которой банк готов приобретать конкретные выпуски, и сроки выкупа, будут определены дополнительно.

"Решение набсовета банка и объявление оферты по конкретному выпуску никак не изменяет возможность для держателей ИОС владеть ими до погашения или реализовать их на вторичном рынке. Оферта банка – в случае её объявления по конкретному выпуску ИОС – даёт его владельцам право, но не обязывает их, предъявить ИОС к выкупу банку по цене, им предложенной", — прокомментировали в Сбербанке.

Подчеркивается, что решение набсовета не относится к классическим биржевым облигациям банка с купоном в виде фиксированной процентной ставки или к субординированным облигациям кредитной организации.