МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорил снижение после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. ФРС повысила ставку до 4,75-5 процентов

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.04 мск снижалась до 3,5% с уровня прошлого закрытия в 3,606%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 3,553%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.04 мск опускалась до 3,696% против уровня прошлого закрытия в 3,736%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,695%.

ФРС США по итогам мартовского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 2-3 мая.