МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Объем новых размещений корпоративных облигаций в России в следующем квартале может превысить 1 триллион рублей, этому в том числе будут способствовать потребности эмитентов в рефинансировании погашаемых облигаций и выпуск замещающих облигаций, говорится в обзоре АКРА, который имеется в распоряжении РИА Новости. СМИ: азиатские банки отложили новые выпуски облигаций AТ1 Credit Suisse

С начала года до середины марта рынок корпоративных облигаций в России вырос на 2,6%, в результате чего его объем достиг 19,5 триллиона рублей, подсчитали в АКРА. Основным драйвером роста стали нефинансовые компании, разместившие облигации более чем на 500 миллиардов рублей. В целом в период с 1 января по 17 марта объем размещения новых облигационных выпусков составил около 900 миллиардов рублей, при этом 99% пришлось на первый и второй эшелоны.

В целом же одним из основных драйверов роста долгового рынка в текущем квартале стало размещение новых выпусков замещающих облигаций компаниями нефтегазового сектора, объем которых превысил 6 миллиардов долларов (это девять выпусков). АКРА оценивает потенциал дополнительного размещения замещающих облигаций на российском рынке в 25-30 миллиардов долларов (в долларовом эквиваленте), учитывая уже имеющийся объем облигаций в эквиваленте 14,4 миллиарда долларов.

Также с начала года на российском рынке облигаций не было зафиксировано дефолтов новых эмитентов, вместе с тем риски рефинансирования ранее выпущенных обязательств могут сохраняться для компаний сектора высокодоходных облигаций (ВДО), имеющих низкие показатели ликвидности и покрытия долговой нагрузки (в условиях дальнейшего роста ставок в течение 2023 года). При этом АКРА не прогнозирует массовых дефолтов в ближайшие месяцы в отсутствие на рынке новых "черных лебедей".

"Во втором квартале 2023 года предстоит плановое погашение корпоративных облигаций в объеме около 520 миллиардов рублей, что превышает показатель первого квартала на 13%. В условиях сужения спредов и в отсутствие значительных негативных событий геополитического характера это позволит сохранить динамику новых размещений первых месяцев 2023 года. Текущие ставки и промежуточная стабилизация рынка также могут быть потенциально интересны и новым эмитентам, несмотря на возможный дальнейший рост стоимости безрисковых активов", — отмечается в обзоре.