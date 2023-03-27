МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за февраль снизилась на 0,2 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 марта составил 9,7%, следует из материалов Банка России. ЦБ рекомендовал банкам обеспечить возможность отказа от подписок

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 0,06% — до 1,766 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 18,240 триллиона рублей с 17,915 триллиона месяцем ранее.

По итогам января доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 1,2 процентного пункта.