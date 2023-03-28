МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах позволит правительству России расширить базу инвесторов, наиболее привлекательно в этой связи выглядит юань, заявил РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Правительство проработает выпуск ОФЗ в дружественных валютах

Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах.

"Выпуск ОФЗ в дружественных валютах позволит правительству РФ расширить базу инвесторов и обеспечит возможность привлечения дополнительных средств для финансирования дефицита бюджета. Наиболее привлекательной валютой видим юань", — отметил Монастыршин.

Он добавил, что корпоративные заёмщики в течение последнего полугодия активно размещали облигации в китайской валюте на Московской бирже, заменяя заимствования в недружественных валютах. Ставки заимствований в юанях ниже рублевых и находятся для первого эшелона в диапазоне 3,5 – 5% на срок 2-5 лет.

Общий объем выпуска корпоративных облигаций в юанях с августа прошлого года составил сумму, эквивалентную 10,7 миллиарда долларов, заключил Монастыршин.