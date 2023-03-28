МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выход Минфина России на рынок с размещением облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в дружественных юанях, представляется как наиболее ожидаемое решение, спрос на такие бумаги может быть от широкого круга инвесторов, рассказал РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак. Названа наиболее привлекательная валюта для "дружественных" ОФЗ

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее во вторник в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах. Тем более, крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях, сказал Мишустин.

"С учетом текущей практики выход на рынок ОФЗ в юанях представляется нам как наиболее ожидаемый шаг со стороны Минфина РФ. Спрос на такие бумаги можно ожидать от достаточно широкого круга инвесторов, прежде всего от банков, физических лиц", — считает эксперт.

"Вместе с тем, очевидно, что перед ведомством (и Банком России) стоит главная задача – привлечь на внутренний долговой рынок внешних инвесторов из КНР и других дружественных стран, предложив им ОФЗ, номинированные, в первую очередь, в китайских юанях, а затем и в других валютах дружественных стран, торговые операции с которыми в национальных валютах существенно увеличиваются в последнее время", — продолжил он.

Вопрос о выпуске ОФЗ, номинированных в китайских юанях, обсуждается уже достаточно долгое время. Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиарда долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.

Рост торговых операций с Китаем в национальных валютах в прошлом году привел к росту банковской ликвидности в юанях, к повышению интереса к валюте инвесторов и, соответственно, росту оборотов юаней на Московской бирже, говорит Ермак. Благоприятной ситуацией воспользовался целый ряд российских эмитентов, разместив во второй половине 2022 года 17 выпусков облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму порядка 49,6 миллиарда юаней.

В текущем году эта практика продолжилась: на текущий момент размещено два облигационных займа на общую сумму 17,6 миллиарда юаней, в том числе второй выпуск разместила НК "Роснефть" также объемом 15 миллиардов юаней, как и в прошлом году. Дальнейший рост рынка облигаций в юанях зависит прежде всего от роста ликвидности в юанях российских банков в результате расширения торговых операций в юанях, считает эксперт.