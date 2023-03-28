Аналитик Ермак считает, что ОФЗ в дружественных юанях заинтересуют широкий круг инвесторов
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выход Минфина России на рынок с размещением облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в дружественных юанях, представляется как наиболее ожидаемое решение, спрос на такие бумаги может быть от широкого круга инвесторов, рассказал РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее во вторник в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах. Тем более, крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях, сказал Мишустин.
"С учетом текущей практики выход на рынок ОФЗ в юанях представляется нам как наиболее ожидаемый шаг со стороны Минфина РФ. Спрос на такие бумаги можно ожидать от достаточно широкого круга инвесторов, прежде всего от банков, физических лиц", — считает эксперт.
"Вместе с тем, очевидно, что перед ведомством (и Банком России) стоит главная задача – привлечь на внутренний долговой рынок внешних инвесторов из КНР и других дружественных стран, предложив им ОФЗ, номинированные, в первую очередь, в китайских юанях, а затем и в других валютах дружественных стран, торговые операции с которыми в национальных валютах существенно увеличиваются в последнее время", — продолжил он.
Вопрос о выпуске ОФЗ, номинированных в китайских юанях, обсуждается уже достаточно долгое время. Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиарда долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.
Рост торговых операций с Китаем в национальных валютах в прошлом году привел к росту банковской ликвидности в юанях, к повышению интереса к валюте инвесторов и, соответственно, росту оборотов юаней на Московской бирже, говорит Ермак. Благоприятной ситуацией воспользовался целый ряд российских эмитентов, разместив во второй половине 2022 года 17 выпусков облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму порядка 49,6 миллиарда юаней.
В текущем году эта практика продолжилась: на текущий момент размещено два облигационных займа на общую сумму 17,6 миллиарда юаней, в том числе второй выпуск разместила НК "Роснефть" также объемом 15 миллиардов юаней, как и в прошлом году. Дальнейший рост рынка облигаций в юанях зависит прежде всего от роста ликвидности в юанях российских банков в результате расширения торговых операций в юанях, считает эксперт.
https://1prime.ru/Bonds/20230328/840220363.html