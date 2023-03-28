МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ВТБ поддерживает возможность выпуска ОФЗ в валютах дружественных стран и совместно с правительством РФ и участниками финансового рынка прорабатывает детали таких размещений, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Названа наиболее привлекательная валюта для "дружественных" ОФЗ

"ВТБ поддерживает возможность выпуска ОФЗ в валютах дружественных стран. На данный момент мы совместно с правительством РФ и участниками финансового рынка прорабатываем детали подобных выпусков, какие-либо подробности комментировать преждевременно", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, наиболее привлекательной валютой для "дружественных" ОФЗ является юань.

Выпуск ОФЗ в дружественных валютах позволит правительству РФ расширить базу инвесторов и обеспечит возможность привлечения дополнительных средств для финансирования дефицита бюджета, отметил эксперт.